Karlshuld

vor 34 Min.

An diesen Ladesäulen kann man in Karlshuld sein E-Auto aufladen

Plus An vier Schnellladesäulen kann man in Karlshuld sein E-Auto aufladen, zwei davon gibt es nun gegenüber dem Rathaus. Doch lohnt sich das in einer 6000-Einwohner-Gemeinde?

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Elektroautos können in Karlshuld super schnell geladen werden. In der Donaumoosgemeinde stehen seit Anfang November zwei weitere Schnellladepunkte zur Verfügung, insgesamt nun vier Schnelllademöglichkeiten an zwei Stationen. Sie werden überraschend gut angenommen. Zwei weitere Ladepunkte mit zusammen 22 Kilowattstunden gibt es am Haus im Moos in Kleinhohenried.

Die neue Schnellladestation mit zwei Ladepunkten auf dem Parkplatz an der katholischen Kirche St. Ludwig Karlshuld hat die Kommune auf den Weg gebracht. Die Idee hatte Bürgermeister Michael Lederer beziehungsweise seine Verwaltungsmitarbeiter, zumal Ladestationen mit einem hohen Fördersatz von 80 Prozent bezuschusst werden. So erhielt Karlshuld für den Anschluss 10.000 Euro und je Ladepunkt 16.000 Euro aus dem Programm „Ladeinfrastruktur vor Ort“ des Bundesverkehrsministeriums.

