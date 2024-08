Anzeige droht: Pärchen stört Badegäste mit Liebesspiel am Weiher

Ein Pärchen im Alter von 44 und 45 Jahren hat sich am Nachmittag des 12. August beim Liebesspiel an einem Badeweiher in Karlshuld eine Anzeige eingefangen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

Öffentliches Liebesspiel an Badeweiher Karlshuld ruft Polizei auf den Plan

Gegen 11.45 Uhr wurde von anderen Badegästen mitgeteilt, dass der 45-jährige Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und die 44-jährige Frau aus Ingolstadt am Ufer ihr Liebesspiel begannen. Anschließend setzten sie dies im Wasser fort. Fünf Badegästen war dies dann letztlich zu viel, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Die Beamten stellten die Personalien des Pärchens fest. Sie müssen nun mit Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses rechnen. (AZ)