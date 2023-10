Aus gesundheitlichen Gründen: Neue Spitze für Gesundes Karlshuld gewählt

Der Verein Gesundes Karlshuld beschließt einen Wechsel der Führung. Außerdem sollen die Bürger das Kursangebot bewerten.

Außerturnusmäßiger Wechsel in der Führung des Vereins Gesundes Karlshuld: Hans-Peter Dittenhauser gab den Vorsitz aus gesundheitlichen Gründen ab, zur neuen Vorsitzenden wurde Eva-Maria Daferner einstimmig nachgewählt. Neuwahlen des gesamten Vorstands sind turnusgemäß nächstes Jahr fällig.

Den Rückblick des Vorsitzenden übernahm stellvertretende Vorsitzende Angela Hortmann, sie zog die Versammlung zügig in Rekordzeit durch. Ebenso schnell und souverän übernahm Bürgermeister Michael Lederer die Wahlleitung. Anschließend gratulierte er Eva-Maria Daferner zu der „guten Truppe, die du geerbt hast und die sich für die Gemeinde und die Gesundheit ihrer Bürger einsetzt“. Sie merkte lachend an, „für Hans-Peter würde ich alles machen“, sie habe das Amt daher gerne übernommen und hoffe nun, „eure Erwartungen nicht zu enttäuschen“.

86 Kurse rund um die Themen Gesundheit, Bewegung und Ernährung hatte der Verein im vergangenen Jahr angeboten. Damit war das Programmheft etwas dünner gewesen als in den Vorjahren. „Einige Kursanbieter hatten bis Ende 2022 Angst, dass Corona ihnen noch mal einen Strich durch die Rechnung machen würde“, erklärte Angela Hortmann den Rückgang, „wir hoffen, dass sich die Anbieter für 2024 mehr trauen“. Die Karlshulder aber hätten sich durch Corona nicht abschrecken lassen und wieder rege an den Kursen teilgenommen.

Der Verein Gesundes Karlshuld wird jetzt von Eva-Maria Daferner geleitet

Was die Vereinsführung aber nicht davon abhielt, eine Bürgerbefragung zu machen, um zu erfahren, was sie am Programm noch besser machen könnten, beziehungsweise welche zusätzlichen Wünsche bestehen. 50 Rückmeldungen gab es , die das bisherige Programm bestätigten. Einige Vorschläge wurden dennoch gemacht, unter anderem „Gartentipps für gesunde Ernährung“, „Du bist, was du isst: Zubereitung von leckerem, kreativem und gesundem Essen“, Sport und Gymnastik für Senioren, Gemeinsames Singen, Benimmkurse für Jugendliche à la Knigge sowie Ernährungstipps zum Abnehmen über Ankurbelung des Stoffwechsels.

Dank Hans-Peter Dittenhauser ist der Verein auch in sozialen Medien präsent, er erstellte und pflegte Accounts auf Facebook und Instagram. Aufgrund zu geringer Meldezahlen abgesagt werden musste der für Ende September geplante Karlshulder Herbstlauf. „Sehr viele Kinder waren angemeldet, aber leider zu wenige Erwachsene“, erklärte die neue Vorsitzende am Rande der Versammlung. Vize Angela Hortmann kündigte einen neuen Versuch im kommenden Jahr an. „Der Termin steht noch nicht fest, wahrscheinlich wird es ein Frühjahrslauf“, sagte sie und dankte den Spendern, die einverstanden waren, dass die bereits gezahlten Beträge dafür verwendet werden dürfen. Die Kurse werden alle zum Selbstkostenpreis angeboten, weshalb ihr Dank der Gemeinde Karlshuld galt, die das Gesunde Karlshuld, entstanden einst aus einem kommunalen Arbeitskreis, weiterhin finanziell unterstützt.

