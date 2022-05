Ausstellung im Haus im Moos: Ideen für ein Donaumoos der Zukunft

Das Haus im Moos zeigt derzeit eine Ausstellung, wie Moore geschützt werden können – etwa durch den Anbau von Paludi-Kulturen. Eine Vortragsreihe ergänzt die Infos.

Truppenübungsplatz, Rohrkolbenanbau, Solarkraftwerke, Straußenfarm, Magnetbahn, Freiluftkino, Olympiagelände, Bundesgartenschau, Formel-1-Strecke „Donauring“ oder ein Nationalpark Donaumoos – jede Menge mögliche oder unmögliche Ideen, wie das Donaumoos in Zukunft genutzt werden könnte, sind auf bebilderten Holztafeln notiert. Die liegen wild durcheinander auf einem Tisch in der Wanderausstellung „Moor, Klimaschutz und Paludi-Kultur“, die am Freitagabend im Haus im Moos eröffnet wurde.

Etwa 25 Personen waren zur Vernissage gekommen, was Judit Tuschak sehr freute. Für die Leiterin der Umweltbildung am Haus im Moos war es die erste Ausstellung. Landrat Peter von der Grün hätte sich dagegen etwas mehr Publikum gewünscht, schließlich sei das Thema Klima- und Moorschutz in aller Munde.

Die Ausstellung spreche all das an, was die Menschen im Moos bewege und sie biete die Gelegenheit, sich darüber auszutauschen, welche Maßnahmen sinnvoll seien. „Bei all dem dürfen wir die Menschen nicht vergessen, die hier arbeiten und leben, teilweise auch vom Donaumoos leben“, betonte der Landrat. Er verwies auf das Entwicklungskonzept 2.0, forderte Aufklärung und kündigte lobend die Vortragsreihe „Unser Donaumoos“ an. Mit den vier Vorträgen will Judit Tuschak typische Fragen beantworten, die ihr häufig gestellt werden – Fragen zum Niedermoor, zur Entwässerung, zu Geschichte und Klimaschutz. In der Ausstellung können Besucher ebenfalls ihre Fragen loswerden.

Wie soll eine Landwirtschaft im Donaumoos ohne Kartoffeln und Mais aussehen?

Die Silhouette eines Wisents ist mit einem weißen Blatt Papier versehen, ein Stift hängt in Reichweite, um Fragen oder Anregungen für eine eigene Donaumoos-Ausstellung im nächsten Jahr zu notieren. Die ersten Fragen beschäftigen sich mit der Wertschöpfung für Landwirte. Welche Kulturen Kartoffeln, Getreide und Mais ersetzen könnten, will ein Besucher wissen, und wie eine unternehmerisch zukunftsfähige Landwirtschaft aufgebaut werden könne. Neben dem Wisent mahnt der Moorpfahl, dessen Original in Ludwigsmoos steht, den Moorschwund seit 1836 an.

Soweit die Lokalbezüge der Wanderausstellung, die im Greifswald Moor Centrum konzipiert wurde und den Besuchern die Moore im Allgemeinen näherbringen soll – Moore als besonderer Lebensraum für spezialisierte Arten, Wasserfilter mit Kühlfunktion, Rohstoff-, Futter- und Nahrungsmittellieferant. Vor allem aber geht es um den Erhalt dieser besonderen Landschaften und ihre Funktion für den Klimaschutz. Denn entwässerte Moore emittieren große Mengen Treibhausgase. Eine Schautafel beziffert die Kohlenstoffemissionen der Moore weltweit auf zwei Gigatonnen, was fünf Prozent der vom Menschen verursachten Kohlenstoffemissionen entspreche. „In Deutschland machen entwässerte Moore nur sechs Prozent der Landwirtschaftsfläche aus, verursachen aber 38 Prozent aller Emissionen aus der Landwirtschaft“, ist nachzulesen. Als Alternative werden verschiedene Paludi-Kulturen vorgestellt.

Passend zur Ausstellung hielt Anja Jaeschke vom Bayerischen Landesamt für Umwelt einen Vortrag, in dem sie Moore allgemein vorstellte, die Unterschiede zwischen Übergangsmooren, anmoorigen Böden sowie Hoch- und Niedermooren erläuterte. Ihre Bedeutung, die Folgen der Entwässerung und die Moorrenaturierung sowie alternative Moornutzungen durch Paludi-Kulturen oder Nassbewirtschaftung, stoffliche oder energetische Nutzungen waren weitere Themen. Unter anderem zeigte die Referentin das Foto eines Paludi-Tiny-Hauses, das aus nachwachsenden Rohstoffen und aus wiedervernässten Rohstoffen gebaut wurde. Jeder einzelne könne seinen eigenen Kohlendioxid-Abdruck reduzieren, torffreie Pflanzenerde verwenden und sein Wissen in Gesprächen weitergeben. Aktiver Moorschutz sei durch Moorpatenschaften und Verbandsarbeit möglich.

Oder wie wäre es mit einem „Großflughafen Stoiber“? So lautet ein weiterer Vorschlag aus dem Sammelsurium auf dem Ausstellungstisch. Schließlich soll das Donaumoos nicht hinter dem Erdinger Moos zurückstehen.

Die Ausstellung ist bis Donnerstag, 30. Juni, zu sehen: Dienstag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, Samstag 13 bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertage von 11 bis 17 Uhr.