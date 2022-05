Ausstellung über 220 Jahre Partnerschaft mit Neuschwetzingen

1802 gründeten fünf Familien Neuschwetzingen. Nun reiste eine Delegation zur Partnerstadt Schwetzingen. Dort erzählt eine Wanderausstellung noch einmal die Geschichte.

Die Verbindung Karlshulds mit der Stadt Schwetzingen ist historisch begründet und geht auf den Kurfürsten Carl Theodor zurück. Dieser ließ das Donaumoos zur Schaffung neuer Siedlungsräume trockenlegen. Im Jahr 1802, also vor genau 220 Jahren, wanderten fünf Familien aus Schwetzingen und Umgebung aus und gründeten Neuschwetzingen. Dem Jubiläum zu Ehre, wurde mit der Stadt Schwetzingen eine gemeinsame Wanderausstellung gestaltet und im Rahmen des Besuchs am vergangenen Wochenende in Schwetzingen eröffnet.

Die Karlshulder Blaskapelle eröffnete den Besuch mit einem Standkonzert. Foto: Lothar Schmeisser

Mit einer Delegation, bestehend aus Bürgermeister Michael Lederer, Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, der Blaskapelle Karlshuld, Rosenkönigin Stefanie, dem Partnerschaftskomitee und Partnerschaftsinitiator Siegfried Schäfer mit seiner Ehefrau Hildegard machte sich die Gruppe auf die Reise. Strahlender Sonnenschein und die Lust der Menschen, wieder feiern zu dürfen, umrahmte das bunte Programm, begonnen von der herzlichen Begrüßung durch Oberbürgermeister René Pöltl beim Empfang im Palais Hirsch, der nachfolgenden Eröffnung des Spargelsamstags mit Standkonzert der Karlshulder Blaskapelle bis hin zum Besuch auf dem Spargelhof der Familie Fackel-Kretz-Keller mit Spargel-Imbiss.

Ausstellung in Schwetzingen: Karlshulder aus Neuschwetzingen waren bei der Eröffnung dabei OB Pöltl, Michael Lederer und Siegfried Schäfer (von links) ehrten die Schwetzingerin Linni Heimburger (vorne) mit der Verdienstmedaille der Stadt. Foto: Lothar Schmeisser

Der Höhepunkt war die anschließende Eröffnung der Vernissage mit Enthüllung der gemeinsamen Open-Air-Wanderausstellung unter dem Titel „220 Jahre: von Schwetzingen nach Neuschwetzingen“. Die Ausstellung befindet sich am Platz der Freundschaft und lädt zu einer Zeitreise über zwei Jahrhunderte ein. Es werden die Beweggründe des Wegzugs, die damaligen Lebensbedingungen, die Ankunft der Siedler aber auch die zufällige Wiederentdeckung unserer Geschichte, die Städtepartnerschaft und die heutigen klimabedingten Herausforderungen der beiden Kommunen dargestellt. Zum Abschluss wurde die Hauptinitiatorin aus Schwetzingen, Linni Heimburger, von den Bürgermeistern für ihre Verdienste der Partnerschaft geehrt. Pöltl überreichte ihr die Verdienstmedaille der Stadt Schwetzingen.

Die Eröffnung der Wanderausstellung in Karlshuld findet am 23. Juli am Schwetzinger Platz in Neuschwetzingen statt. Weitere Bilder des Besuchs der Delegation gibt es im Internet unter www.partnerschaftsverein-karlshuld.de.