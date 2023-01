Karlshuld/Baar-Ebenhausen

vor 50 Min.

Das Haus im Moos bekommt ein (teures) neues Schild an der A9

Mit diesem alten und verblassten Schild präsentiert sich das Haus im Moos an der viel befahrenen A9. Ein neues Schild ist bereits bestellt.

Plus Zehntausende Menschen fahren täglich auf der A9 am Schild vom Haus im Moos vorbei. Doch die Aufschrift ist kaum noch zu erkennen. Jetzt soll eine neue Tafel kommen.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Dieses Schild ist kein Aushängeschild. Die einst satte braune Farbe ist komplett verblasst, die Aufschrift "Haus im Moos - Freilichtmuseum" ist kaum noch zu erkennen. Eigentlich sollte diese Tafel den zehntausenden Menschen, die hier, an der A9 kurz hinter der Rastanlage Baarer Weiher in nördliche Richtung, jeden Tag vorbeifahren, Lust auf einen Besuch im Donaumoos machen. Doch in diesem Zustand wird das Schild wohl keine Touristen anlocken.

