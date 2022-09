Beim Rückwärtsfahren übersehen: Frau verletzt sich schwer

Eine 57-Jährige ist auf dem Parkplatz eines Discounters in Karlshuld angefahren worden. Sie erlitt ein Wirbelsäulentrauma und multiple Prellungen.

Eine 57-jährige Fußgängerin ist schwer verletzt, nachdem sie am Montagnachmittag auf dem Parkplatz des Discounters Norma in Karlshuld von einer 56-jährigen Frau angefahren wurde. Diese übersah die Passantin laut Polizei beim Ausparken. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 57-Jährige schwer. Sie erlitt nach ersten Erkenntnissen ein Wirbelsäulentrauma und multiple Prellungen. Die Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik Neuburg transportiert. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Neuburg unter der Rufnummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)