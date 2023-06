Besonderer Unterricht in Karlshuld: Was macht eigentlich ein Küchenmeister?

EIn berufsorientierndes Wahlfach ist fester Bestandteil im Lehrplan der Karlshulder Maurus-Gerle-Schule. Einblick in den Beruf des Küchenmeisters haben die Achtklässler bekommen.

Wie sieht der Arbeitsalltag eines Kochs aus? Und was lernt man eigentlich alles in der Ausbildung dazu? Und was genau macht ein Küchenmeister? All das und viel mehr haben die Schüler der achten Klasse der Karlshulder Maurus-Gerle-Schule in einer besonderen Unterrichtsstunde erfahren. Den Rahmen dafür bildete das berufsorientierende Wahlpflichtfach Ernährung und Soziales mit der Aktion "Wir arbeiten mit einem Profi!" Zu Gast war dabei auch ein echter Profi.

Mit Begeisterung lauschten die Schüler und Schülerinnen gemeinsam mit ihrer Lehrerin Julia Ruisinger, als Küchenmeisterin Nicole Mandlmeier ihren Werdegang ab der Ausbildungszeit bis zur Küchenmeisterin erzählte. Die Expertin gab einen Einblick in die vielen Anforderungen, Erwartungen, Aufgaben und Einsatzorte des Berufsbildes. Ein gut ausgestatteter Materialkoffer mit verschiedenen Messern und Werkzeugen beeindruckte die Jugendlichen. Gemeinsam mit der Küchenmeisterin stellten die Achtklässler ein Menü zusammen, wobei die Schüler einige Tipps und Tricks erfuhren. Essbare Blüten und frische Kräuter zum Anrichten und Garnieren sorgten für Staunen.

Lehrerin Ruisinger betonte, dass die Berufsorientierung an der Mittelschule keine Zusatzaufgabe sei, sondern fester Bestandteil des praxisorientierten Lehrplans. "Die Kooperation zwischen Schule, Betriebe und außerschulischen Partnern durch Experten ist für unsere Schüler besonders wichtig und gewinnbringend", sagte sie. Franziska Herold aus der Klasse 8 a besucht gerne das arbeitspraktische Fach. "Das Arbeiten im Team, so wie das Einbringen von eigenen Ideen und Vorschlägen als auch die abwechslungsreichen Projekte und das projektorientierte Arbeiten im Unterricht machen viel Spaß", sagte die Schülerin und Samantha Bergmann aus dem M-Zug ergänzte, dass ihr der Tag mit Frau Mandlmeier einen vielseitigen Einblick in das Berufsbild gegeben habe. "Die super Tipps und Tricks werde ich künftig umsetzen."

Für die Gruppe geht die Maßnahme der Berufsorientierung mit einer Betriebserkundung eines naheliegenden Restaurants weiter. Anschließend erfolgt im Juli noch eine zweite Woche im Praktikum – wo die Schüler jede Menge an eigenen Erfahrungen in der Berufswelt sammeln dürfen. (AZ)