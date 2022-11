Blaskapelle Karlshuld: Ein Konzert mit drei Premieren

Plus 250 Zuhörerinnen und Zuhörer genossen das Jahreskonzert der Blaskapelle in Karlshuld. Das Repertoire reichte von Blasmusik bis Rock und Pop.

Gleich zwei, nein sogar drei Premieren erlebten die mehr als 250 Zuhörer des mitreißenden Jahreskonzerts der Blaskapelle Karlshuld am Samstagabend. Der musikalische Bogen spannte sich weit von klassischen Werken über traditionelle, teils aufgepeppte bayrisch-böhmische Blasmusik bis hin zu Rock und Pop.