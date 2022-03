Karlshuld

vor 18 Min.

Braucht Karlshuld einen Landschaftspflegeverband?

Plus Seit Wochen wirbt der Landkreis in den Kommunen für einen Landschaftspflegeverband. Die nächste Station war nun Karlshuld. Eine Entscheidung gab es noch nicht.

Von Katrin Kretzmann

Die Kommunen im südlichen Teil des Landkreises (LPV) haben fast alle zugestimmt. Im Norden sieht es etwas anders aus. So gab es von Burgheim, Rohrenfels und Bergheim bereits eine Absage, Königsmoos und Rennertshofen zögern noch, ebenso wie Ehekirchen. Am Montag sollte nun Karlshuld der Beitritt zu einem LPV schmackhaft gemacht werden. Dafür präsentierte Siegfried Geißler, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt, dem Gemeinderat, was es mit dem LPV auf sich hat und vor allem, welche Vorteile er für die Kommune mit sich bringen würde.

