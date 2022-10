Karlshuld

vor 32 Min.

Bürgerversammlung: So steht es um die PFC-Belastung am Flugplatz Zell

Thomas Hueme (2. v.l.) und Thomas Backe (3. v.l.) von der Bundeswehr informierten bei der zweiten Bürgerversammlung zur PFC-Belastung am Flugplatz in Zell und dem aktuellen Stand der Dinge.

Plus Bei der zweiten Bürgerversammlung zur PFC-Belastung am Flugplatz in Zell berichten Vertreter der Bundeswehr über den Stand der Dinge. Doch viele Fragen bleiben unbeantwortet.

Von Katrin Kretzmann

Vor knapp zehn Jahren wurden auf dem Nato-Flugplatz im Neuburger Stadtteil Zell per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) gefunden. Schuld ist der damalige Einsatz von Feuerwehrlöschschaum auf dem Gelände. In den vergangenen zehn Jahren wurde nun geprobt, untersucht und ausgewertet. Man stehe kurz vor der Sanierungsplanung, heißt es vonseiten des Verursachers, der Bundeswehr. Im Jahr 2019 gab es die erste Bürgerversammlung zum Thema – und der Verursacher glänzte mit Abwesenheit. Am Montagabend fand nun eine zweite Versammlung statt. Diesmal kamen Vertreter der Bundeswehr, berichteten über den Stand der Dinge und stellten sich den Fragen der Betroffenen, die vor allem aus Zell, Bruck, Maxweiler und Rosing stammen. Doch Antworten hatten sie nicht wirklich.

