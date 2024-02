Das neue Pfarrbüro im Donaumoos steht schon

Plus Die Restarbeiten sollen bis Ostern abgeschlossen sein. Wenn das Büro umgezogen ist, steht das Pfarrhaus zum Bedauern etliche Bürger leer.

Möglichst noch vor Ostern soll das neue Büro der drei evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden im Donaumoos bezogen und auch eingeweiht werden, hofft Pfarrer Johannes Späth. Momentan sieht es gut aus. Das Fundament wurde bereits im Dezember auf dem Parkplatz vor der evangelischen Kirche Karlshuld erstellt. Vergangenen Donnerstag lieferte ein niederländisches Unternehmen die Baumodule und baute sie am nächsten Tag auf.

„Jetzt müssen nur noch Restarbeiten erfolgen“, sagt Späth. Unter anderem muss der Boden wieder aufgefüllt werden, Hausanschlüsse und natürlich die Einrichtung fehlen noch. Die Bauübergabe soll nach den Faschingsferien Ende Februar erfolgen. Die Kosten belaufen sich wie geplant auf 550.000 Euro, die Hälfte dieses Festpreises bezahlt die evangelisch-lutherische Landeskirche, das Dekanat Ingolstadt schießt 66.000 Euro zu und den Rest teilen sich die beteiligten Kirchengemeinden Karlshuld, Untermaxfeld und Ludwigsmoos.