Das Stiefmütterchen beschert Karlshulderin 1000 Euro

Katharina Raimar aus Karlshuld hat beim Frühjahrsrätsel der Neuburger Rundschau mitgemacht und 1000 Euro gewonnen.

Es ist nicht das erste Mal, das Katharina Raimar Glück hatte. Beim Spiel 77 hat sie schon mal 777 Mark gewonnen, doch das ist lange her. Beim Sudoku der NR gab es mal 50 Euro. Jetzt hat sie sich "das Glück gepflückt" und beim Frühjahrsrätsel der Neuburger Rundschau teilgenommen - und gleich am ersten Spieltag gewonnen. 1000 Euro in bar ist ihr Preis. Und das an einem Tag, an dem sie mit so einer schönen Nachricht nicht so wirklich gerechnet hatte.

Denn eigentlich plagt Raimar gerade eine Erkältung. Doch vermutlich hat auch diese ihr zum Gewinn verholfen, denn schon frühmorgens war sie wach, löste das Rätsel und rief bei der Gewinn-Hotline an. Und als ihr Name dann aus dem Lostopf gezogen war und sie angerufen wurde, war Raimar - eben wegen ihrer Erkältung - auch Zuhause. Denn normalerweise schafft sie am Dienstagnachmittag am Wertstoffhof in Neuburg. "Ich hatte schon kurz mal gedacht, dass vielleicht heute das Telefon klingeln könnte", sagt Raimar, die sich ganz offensichtlich richtig freut. "Und tatsächlich hatte ich Glück."

Katharina Raimar aus Karlshuld gewinnt beim Frühjahrsrätsel der NR 1000 Euro

Das Steifmütterchen bescherte der 64-Jährigen die 1000 Euro. Denn wie jeden Tag gilt es die richtige Blüte zu erkennen und aus drei Vorschlägen die passende zu finden. Nelke und Tulpe standen noch zur Auswahl. Für Raimar kein Problem, die richtige Lösung zu finden, gartelt sie doch selbst gerne und wer sie dieser Tage in Karlshuld besucht, der wird von einem Zitronenbaum empfangen, an dem ein dutzend Früchte hängen und die Knospen schon kurz vor dem Aufblühen sind - einen grünen Daumen scheint sie also zu haben. "Ich mache es aber nicht nach Lehrbuch, sondern einfach, wie ich es für richtig halte", verrät sie ihr Gartengeheimnis.

De 1000 Euro will Raimar, die seit 1982 in Karlshuld lebt, nun für ein schönes Muttertagsessen mit ihrer Familie - sie hat zwei Söhne und vier Enkelkinder im Alter von zwei, drei, fünf und acht Jahren - investieren. Zusammen mit ihrem Mann würde sie dann gerne noch einen Kurztrip unternehmen.