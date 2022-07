Karlshuld

vor 33 Min.

Das wertvolle Archiv in Kleinhohenried zieht um – vorerst

Plus Der Kulturhistorische Verein Donaumoos will seine Sammlung für möglichst lange Zeit konservieren lassen. Es ist ein Baustein des bevorstehenden Millionenprojekts, in dessen Zentrum ein neues Depot steht.

Von Andrea Hammerl

Nach 40 Jahren des Sammelns steht nun die wohl bislang wichtigste Aufgabe für den Kulturhistorischen Verein Donaumoos an. Wie Vorsitzender Dieter Distl zu Beginn der Mitgliedersammlung im Haus im Moos in Kleinhohenried betonte, geht es nun darum, die Sammlung in geübte Hände zu übergeben, um sie konservatorisch professionell möglichst lange zu erhalten und auch die feuerpolizeilichen und sicherheitstechnischen Auflagen zu erfüllen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .