Die Blaskapelle Karlshuld erzählt eine Liebesgeschichte

Beim Jahreskonzert der Blaskapelle Karlshuld bieten die Musiker eine musikalische Reise durch eine Liebesgeschichte. Auch der Nachwuchs zeigt sein Können.

Gut besucht war das Jahreskonzert der Blaskapelle Karlshuld, das unter Leitung von Christian Mattes wieder ein ebenso ansprechendes wie anspruchsvolles Programm bot. Verbunden wurden die einzelnen Stücke von humorvollen Ansagen, für die sich die Musiker abwechselten. Dabei erzählten sie nicht nur Hintergründiges zu den jeweiligen Werken und deren Komponisten, sondern verflochten das Ganze zu einer rahmenden Liebesgeschichte.

Damit machten die Autorinnen Katharina Smid und Annalena Blank die Zuhörer so richtig neugierig, doch auch am Ende blieb das geheimnisvolle Liebespaar unbekannt. Denn es handelte sich um eine fiktive Liebesgeschichte, die so hätte sein können und wunderbar zu den ausgewählten Musikstücken passte.

Tubist Florian Smid und Schlagzeuger Alexander Prokop von der Blaskapelle Karlshuld wechselten für „Sandpaper Ballet“ von Leroy Anderson die Instrumente und griffen zu Schleifhobeln. Foto: Andrea Hammerl

Auch eine amüsante Showeinlage war wieder dabei. Wofür sich das „Sandpaper Ballet“ von Leroy Anderson bestens eignete. Tubist Florian Smid und Schlagzeuger Alexander Prokop begleiteten das originelle Stück mit besonderen Instrumenten, nämlich mit Schleifhobeln, die mit Schleifpapier bestückt waren. Die erhielt später Bürgermeister Michael Lederer als sinnige Spende für die anstehende Renovierung der Mehrzweckhalle überreicht.

Im klassischen Teil machte Richard Wagners „Festmusik“ den Auftakt, im August 1844 zu Ehren des sächsischen Königs Friedrich August II. komponiert und in Pillnitz bei Dresden uraufgeführt. Dieser Ort passte allerdings nicht in die Liebesgeschichte der Karlshulder Blaskapelle, also wurde schnell der Bogen nach Bayreuth geschlagen, das untrennbar mit Wagner verbunden ist und der Rahmengeschichte nach der Ort, wo sich das Liebespaar kennengelernt hat.

Jahreskonzert der Blaskapelle Karlshuld mit einer Polka und Kaiserin Sissi

Zum näheren Kennenlernen erklang dann „Nessun Dorma“, die berühmte Arie des Prinzen Kalaf aus der Märchenoper „Turandot“ – und offenbar überlebt der männliche Part die drei Rätsel des ersten Dates, die im chinesischen Märchen die Prinzessin Turandot jedem Freier stellt. Der flott-fröhliche „Kaiserin-Sissi-Marsch“ erinnerte das 22-köpfige Ensemble an das Probenwochenende in Possenhofen. Mitten in Oberbayern also und so geht es weiter im traditionellen Blasmusikteil mit „S’Boarische Herz“ von Werner Furtner, einer eingängigen Liebeserklärung an den Freistaat, gefolgt von der temperamentvollen Polka „Heut ist unser Hochzeitstag“, die Antonin Borovicka ursprünglich unter dem Titel „Die Kapelle hat gewonnen" veröffentlichte.

Mit den Goldenen Hits - ein Symbol für glückliche Ehejahre - von James Last brachte die Blaskapelle noch einmal so richtig Schwung in die Mehrzweckhalle. Als krönenden Abschluss durften die Konzertbesucher dann in der Filmmusik zu „Pirates of the Caribbean“ schwelgen.

Die Karlshulder Jugendblaskapelle unter Leitung von Arno Sedlmeier erfreute die Zuhörer des Jahreskonzerts mit drei ausgewählten Musikstücken. Foto: Andrea Hammerl

Auch der Nachwuchs zeigte sein Können und spielte die von Ludwig van Beethoven komponierte „Europahymne“, den „Nussknacker“ von Peter Tschaikowsky und den „Kirmes Walzer“ von Georg Stich. In Vertretung für Josef Hartl, den Leiter des zwölfköpfigen Nachwuchsensembles, schwang Arno Sedlmeier den Taktstock; durchs Programm führte Michaela Knöferl. Sie betonte, wie viel Motivation und Arbeit es für die Kinder bedeutet, bis sie als Orchester einen Auftritt meistern können.

Natürlich erklatschte sich das Publikum am Ende noch eine Zugabe der Blaskapelle, und zwar die „80er Kulttour“, ein Lieblingsstück der Musiker.