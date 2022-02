Karlshuld

vor 47 Min.

Die Karlshulder Landjugend hat eine neue Unterkunft - und viele Pläne.

Plus Seit einem Jahr gibt es die Karlshulder Landjugend, die eine Anlaufstelle sowie Aktivitäten für die Jugendlichen in der Gemeinde bieten will. Nun haben sie eine neue Bleibe gefunden.

Von Andrea Hammerl

Es sieht richtig nach Arbeit aus im Karlshulder Juze. Zwar hat der Jugendtreff coronabedingt geschlossen, doch die Karlshulder Landjugend ist vor Ort, um die Räume nach ihren Vorstellungen umzubauen. Sie werden sich das Juze mit dem Jugendtreff teilen. „Eine Win-win-Situation“, findet Moritz Braun. Der 20-Jährige ist Vorsitzender des vor einem Jahr neugegründeten Vereins, der sich zum Ziel gesetzt hat, der Karlshulder Jugend eine Anlaufstelle, einen Treffpunkt und verschiedene Aktivitäten zu bieten. Etwas, das aus Sicht der jungen Leute in Karlshuld fehlte.

