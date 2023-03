Karlshuld

Die Karlshulder Rosenkids feiern Geburtstag

Plus Der Gartenbauverein in Karlshuld war in Sachen Jugendarbeit Vorreiter im Landkreis. Dieses Jahr gibt es die Rosenkids bereits seit 20 Jahren.

Von Andrea Hammerl

"Der beste Zeitpunkt, um einen Baum zu pflanzen, ist vor 20 Jahren gewesen – der zweitbeste ist jetzt": Mit diesem Zitat spannte Gartenbauvereinsvorsitzende Angelika Traber den Bogen zum 20-jährigen Bestehen der Jugendgruppe, der Rosenkids. Sie waren im Landkreis die erste Jugendgruppe eines Gartenbauvereins, wie die kommissarische Kreisvorsitzende Johanna Huber lobend betonte. Die Gartenfreunde Karlshuld haben nicht nur Bäume gepflanzt, sondern – als einer von nur zwei Vereinen im Landkreis – auch 20 Jahre lang kontinuierlich rund ums Jahr Aktionen in Natur und Garten für den Nachwuchs angeboten und so das zarte Pflänzchen der Jugendarbeit gepflegt.

Das trägt bis heute Früchte, wie Angelika Traber stolz verkündete, als sie beim jüngsten Treffen das Gründungsfoto mit den damals noch recht kleinen Kindern zeigte. "Da sind drei Rosenköniginnen drauf, und worauf ich besonders stolz bin, auch zwei heutige Vorstandsmitglieder", sagte sie und bilanzierte: "Wir haben unser Ziel erreicht." Insgesamt waren es seit Gründung bereits fünf Rosenköniginnen, die aus dem Kreis der Rosenkids kamen, und zwar Theresa Traber, Veronika Kösel und Cornelia Wagner, die Gründungsmitglieder waren, dazu kamen Theresa Winter und Steffi Ziegler, die amtierende Rosenkönigin und ihre Stellvertreterin. Julia Wagner und Cornelia Endres (Wagner) sind heute im Vorstand der Gartenfreunde tätig.

