Karlshuld

vor 33 Min.

Diese Ziele hat der neu gegründete Seniorenrat in Karlshuld

Plus Die Gründung war im Juni und nun stellt sich das zehnköpfige Team des Karlshulder Seniorenrats bei seiner ersten Veranstaltung vor – und lockt dabei knapp 100 Gäste an. Welche Ziele die Mitglieder haben.

Erfolgreich gestartet ist der Seniorenrat Karlshuld. Das zehnköpfige Team, das sich im Juni offiziell gegründet hatte, konnte am Dienstag bereits zu seiner ersten Veranstaltung 99 Gäste begrüßen. Der Saal war also gut besucht, als sich die Teammitglieder vorstellten. Vorsitzende Brigitte Fleischmann, zugleich Seniorenbeauftragte der Donaumoosgemeinde, erklärte die Ziele, und Johanna Knöferl von der Caritas informierte über das seit elf Jahren in Karlshuld gut etablierte Angebot der Nachbarschaftshilfe „Wir füreinander“. Anschließend hielt Kriminalhauptkommissar Rainer Öxler ein Referat über „Gefahren an Telefon und Haustür“.

