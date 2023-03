Karlshuld

16:17 Uhr

Donaumoosvolksfest 2023: Das ist auf der Karlshulder Wiesn geboten

Plus Ende April startet in Karlshuld wieder das Donaumoosvolksfest. Was an den fünf Tagen geboten ist und wo Alkoholverbot herrscht.

Von Katrin Kretzmann

In knapp einem Monat heißt es in Karlshuld wieder: "O'zapft is!" Am Mittwoch, 26. April startet die diesjährige Auflage des Donaumoosvolksfests. In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend präsentierte Bürgermeister Michael Lederer das Programm des fünftägigen Fests – und mit dabei ist Neues, Altes und ein bewährtes Konzept aus dem vergangenen Jahr.

Los geht die Karlshulder Wiesn am 26. April mit einem Standkonzert der heimischen Blaskapelle, gefolgt vom festlichen Einzug in das Zelt und dem Bieranstich durch den Rathauschef. Der Preis für eine Maß Bier liegt heuer bei 11,20 Euro. Am Donnerstag, 27. April, gibt es mit der Band Klostergold neue Töne. "Sie waren bisher noch nicht da", sagte Lederer. Eine der Sängerinnen gehe auf das Schrobenhausener Gymnasium, "und so ist der Kontakt entstanden". Die Musiker spielen volkstümliche Klänge, aber auch Schlager, Pop und Rock. Mit Ois Easy tritt dann am Freitag, 28. April, einen Band auf, die schon auf der Bühne des Donaumoosvolkfests stand und sich als Deutschlands beste Party- und original Wiesn-Band bezeichnet, die "das Festzelt rockt".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

