Karlshuld

12.05.2022

Tag der offenen Gartentüre Teil 1: Ein bisschen Toskana in Karlshuld

Plus Im Garten von Manuela Edler und Jürgen Hellmann sind das viktorianische Gewächshaus, der edle Pavillon und der Schwimmteich die Highlights. Doch es gibt noch mehr zu entdecken.

Von Laura Gastl

Dieser Garten in Karlshuld fühlt sich wie Urlaub an. Gerade steht man noch im Gewerbegebiet Am Kreuzweg. Einmal durch die Haustür der Familie Edler-Hellmann geschritten, quer durch das Toskanahaus und auf der anderen Seite auf die Terrasse getreten, steht man in einer anderen Welt. Rund 1600 Quadratmeter Garten erstrecken sich hier, zu den Hinguckern gehören ein Gewächshaus im viktorianischen Stil, ein Pavillon und ein Schwimmteich mit breitem Steg, auf dem zwei Liegestühle Platz gefunden haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

