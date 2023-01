Karlshuld

vor 53 Min.

"Ein Segen": Förderverein der Sozialstation in Karlshuld feiert Jubiläum

Ob es die Sozialstation Donaumooser Land ohne den Förderverein, der am Donnerstag sein 30-jähriges Bestehen feiert, überhaupt noch geben würde? Zumindest wäre die finanzielle Situation schwieriger ohne den Verein.

Plus Der Ökumenische Förderverein der Diakoniestation in Karlshuld feiert heuer 30. Geburtstag. Wie alles begann und warum der Verein eine so unverzichtbare Arbeit leistet.

Von Andrea Hammerl

Der Ökumenische Förderverein der Diakoniesozialstation Donaumooser Land wird 30 Jahre alt und feiert den runden Geburtstag mit einem kleinen Festakt, beginnend mit einer Andacht und anschließendem Stehempfang im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche in Karlshuld. Dort ist der Verein angesiedelt, in direkter Nachbarschaft zur Sozialstation – und diese finanziell zu unterstützen, war von Beginn an einziger Sinn und Zweck des Vereins.

