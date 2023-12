Ein waschechtes SV-Karlshuld-Urgestein wird 90 Jahre alt

Adolf Lukas aus Karlshuld feiert seinen 90. Geburtstag. Im Alter von 15-Jahren schloss er sich dem SV Karlshuld an - und machte den Verein über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt.

Im Kreise von Familie und Freunden hat Adolf Lukas seinen 90. Geburtstag gefeiert. Ein großes Fest war von ihm nicht geplant - doch da hatte der Jubilar die Rechnung ohne seine beiden Töchter mit ihren Ehepartnern und den beiden Enkelkindern gemacht, die mit einem Sektempfang und einer deftigen Brotzeit für die Gratulanten, den Jubilar hochleben ließen. Auch Karlshulds Bürgermeister Michael Lederer überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde und überreichte dem Jubilar einen Geschenkkorb.

„Nach einigen schweren Operationen in den letzten Jahren, hat sich der 90-Jährige immer wieder aufgerafft“, sagte seine Tochter Margit Mattes. Den Humor aber hat Adolf Lukas trotz seiner Krankheit nicht verloren, dem immer noch der Schalk aus den Augen lugt, wenn er von früheren Zeiten erzählt. Geistig ist er noch voll auf der Höhe. „Nur die Beine machen nicht mehr ganz mit“, sagte der Jubilar, der auf einen Rollator angewiesen ist und seit kurzer Zeit in das Seniorenheim in Karlshuld, wegen der Rundumbetreuung eingezogen ist.

Eine Herzensangelegenheit ist dem Jubilar immer noch der SV Karlshuld, dem er sich als 15-Jähriger anschloss und seit 75 Jahren die Treue hält. Vorstand Michael Stute und sein Vize Otmar Regenold überbrachten dem Jubilar die Glückwüsche des Sportvereins. Der 90-Jährige, der 1948 dem SV Karlshuld beitrat, gehört zu den Pionieren des Vereins nach dem Zweiten Weltkrieg, der zunächst als Spieler und später als Funktionär und Ehrenamtlicher den SVK über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt machte. „Meine Fußballkarriere war nicht gerade vom Erfolg gekrönt, aber einmal wurden wir mit der Jugend gegen den SV Schrobenhausen Landkreismeister, da haben ganz schön auf die Pauke gehauen“, erzählt der 90-Jährige und lacht. Er habe in der Ersten Mannschaft nur zwei Spiele bestritten und dann in der Reserve kickte.

Von 1972 bis 1974 wirkte er als Jugendleiter und war zehn Jahre lang im Vergnügungssauschuss tätig. Gefragt aber waren vor allem seine handwerklichen Fertigkeiten, als er beim Sportplatzbau mit Umkleidekabinen an der Klosterwirtschaft und Jahre später hinter dem Jägerheim am Sportplatz mit Vereinsheim ein Aktivposten war. Wegen seiner Krankheit verfolgt Adolf Lukas das Vereinsgeschehen nun nur noch aus Neuburger-Rundschau, dem das gesellige Vereinsleben schon ein wenig abgeht, erklärte der Jubilar.