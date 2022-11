Einbruch in Karlshuld: Diebe stehlen rund 2000 Euro teuren Schmuck

Die Karlshulder Familie befindet sich im Urlaub, als in ihr Haus eingebrochen wird. Erst nach ihrer Rückkehr bemerken sie den Diebstahl.

Unbekannte sind zwischen dem 2. und dem 23. November in das Wohnhaus einer Familie aus Karlshuld eingebrochen, während sich diese im Urlaub befand. Darüber informiert die Polizei. Der oder die Täter hebelten das Schlafzimmerfenster des Anwesens in der Karl-Theodor-Straße auf und gelangten so in das Gebäude.

Einbruch in Karlshulder Wohnhaus: Unbekannte stehlen Schmuck

Es wurde diverser Schmuck im Wert von etwa 2000 Euro entwendet, so der aktuelle Ermittlungsstand. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei vermutet, dass die oder der Täter das Wohnhaus über die Haustüre verließen. Etwaige Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)