Einweihung des Pfarrbüros: „Was lange währt...“

Mit feierlicher Andacht bei Sonnenschein und Frühlingstemperaturen, anschließendem Sektempfang sowie der Möglichkeit zur Besichtigung wurde das neue Pfarrbüro der drei evangelischen Moosgemeinden am Freitagnachmittag offiziell in Dienst gestellt. Ein „Meilenstein“ und „bedeutendes Kapitel in der Geschichte unserer drei Kirchengemeinden Untermaxfeld, Ludwigsmoos-Pöttmes und Karlshuld im Donaumoos“, betonte der Karlshulder Pfarrer Johannes Späth. Er übernahm die Ansprache in der gemeinsam mit Pfarrerin Lisa Kelting (Untermaxfeld) und Pfarrer Thomas Kelting (Ludwigsmoos-Pöttmes) gestalteten Andacht, musikalisch begleitet von einem Trio um Maike Späth.

