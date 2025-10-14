Erntedank mit dem Grasheimer Trachtenverein

Die Kindergruppe von „Dö Birkastoana“ besuchte am Erntedanksonntag mit ihren selbstgebundenen Erntedankstangen den Gottesdienst in der Kirche St. Ludwig in Karlshuld. Der Verein blickt damit im 100. Jahr seines Bestehens mit der erfreulich großen Nachwuchsschar zuversichtlich in die Zukunft. Begleitet wurden die Kinder von Jugendleiterin Maria Mattes und ihrem Mann Christian, der die Kinder bei den Proben mit der Ziach begleitet. Weiterer Nachwuchs ist nach ihren Worten herzlich willkommen.

