Fachbüro stellt Analyse vor: So steht es um Karlshulds Straßen und Gehwege

Ein Fachbüro hat die Straßen und Gehwege in Karlshuld unter die Lupe genommen und nun die Ergebnisse präsentiert. Diese brachten einen Gemeinderat auf eine zukunftsträchtige Idee.

Die eine ist in einem guten, die anderen in einem akzeptablen Zustand und die nächste ist ein reinster Flickenteppich, der ordentlich die Stoßdämpfer strapaziert. In jeder Kommune gibt es Straßen, auf die eines der genannten Merkmale zutrifft – und die Zustandspalette ist darüber hinaus noch viel breiter. Das Ingenieursbüro WipflerPlan hat Straßen und Wege in Karlshuld unter die Lupe genommen und das Ergebnis nun in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Montagabend präsentiert – und dieses wiederum brachte Gemeinderat Roland Weigert auf eine zukunftsweisende Idee.

Im März vergangenen Jahres startete das Büro WipflerPlan die Befahrung der Straßen und Wege im Rahmen eines sogenannten Straßenerhaltungsmanagements in der Gemeinde. "Wir haben uns den jeweiligen Zustand der Straßen angeschaut, das Ganze kartografiert, bewertet und im Anschluss eine Prognose mit möglichen Maßnahmen erstellt", erklärte Maximilian Pschorr vom Büro WipflerPlan. Dabei seien grundsätzlich nur asphaltierte Straßen und Gehwege begutachtet worden, "nicht solche, die geschottert sind". Insgesamt wurden dabei knapp 46,1 Kilometer in der Donaumoosgemeinde befahren "und am Ende haben wir jeden Abschnitt in eine Zustandsklasse eingeordnet", so Pschorr weiter. Diese reichen von 1, also sehr gut, bis 8, was wiederum einen ganz schlechten Zustand bedeutet. Bei der Befahrung werden verschiedenen Informationen aufgenommen, die am Ende zur Zustandsklasse führen, wie Pschorr erklärte. "Handelt es sich etwa um einen Geh- oder Radweg? Wie groß ist die Fläche? Gibt es Parkflächen? Wie ist der grundsätzliche Zustand?"

Karlshuld will digitalen Zwilling auf den Weg bringen

"Ab wann wird es gefährlich?", wollte Frank Schütz wissen. Ab der Zustandsklasse 6 befinde man sich bei einem Warnwert, "dann besteht Handlungsbedarf, um die Straße zu erhalten, beziehungsweise zu verbessern", erläuterte Pschorr, woraufhin Schütz nochmal nachhakte: "Eine Gefährdung des Verkehrs besteht dann aber nicht, oder?" Das sei nicht der Fall, die Verkehrssicherheit sei hier nicht Thema, stellte der Fachmann klar, es gehe rein um die Substanz der Straße.

Gemeinderat und Landtagsabgeordneter Roland Weigert findet die ganze Thematik "hoch spannend", wie er sagte. "Könnte man das Ganze nicht mittels Stoßdämpfer-Sensorik an den Fahrzeugen aufzeichnen?", wollte Weigert wissen. Bislang würden die Daten ja über ein visuelles System aufgenommen, das sich an den Fahrzeugen befinde, und im Anschluss ausgewertet. "Über die Sensorik könnten die Daten in Echtzeit geliefert werden. Gibt es da schon Programme oder ein Pilotprojekt?", so Weigert weiter. Das gebe es zwar noch nicht, sagte Pschorrs Kollege Reinhard Bauer vom Büro WipflerPlan, "aber das ist ein interessanter Ansatz, den man einmal erfassen könnte".

Das Ergebnis der Befahrung ist am Ende positiv: "Die Gemeinde ist gut für die Zukunft gerüstet", bilanziert Pschorr. So beträgt unter Einbeziehung aller relevanten Punkte und Daten der durchschnittliche Gesamtwert einer Kommune mit gutem Zustand 2,0, der Durchschnitt liegt bei 2,5 und bei einem schlechten Zustand liegt der Wert bei 3,6. "Und bei Karlshuld liegen wir bei 2,6, also sehr nah an einer Kommune mit durchschnittlichem Zustand." Für Weigert ein mehr als guter Wert: "Man darf nicht vergessen, dass die durchschnittliche Haltbarkeit der Straßen im Donaumoos im Vergleich schlechter ist – wir sind also gut dabei."

Karlshulder Straßen sind in einem soliden Zustand

Und wie geht es nun weiter? Rund 600.000 Euro müsse die Gemeinde jährlich investieren, "um den Jetzt-Zustand der Straßen bis 2033 zu erhalten", erklärte Pschorr das Ergebnis des Erhaltungskonzepts. Dabei seien auch mögliche Baumaßnahmen einbezogen worden, etwa anstehende Kanalarbeiten, wobei eine Straße ohnehin aufgerissen werden müsse, oder grundsätzliche Sanierungsarbeiten einer Straße. "Daher ist das nur ein Durchschnittswert."

Insgesamt 200.000 Euro stellt die Gemeinde laut Bürgermeister Lederer jedes Jahr für Erhaltungsmaßnahmen in den Haushalt. "Wenn wir natürlich eine Straße sanieren sind das ein paar Millionen." Zuletzt sei es die Schrobenhausener Straße gewesen, die vor etwa sieben Jahren saniert wurde. Der Rathauschef betonte zugleich, dass man vor den 600.000 Euro keine Angst haben müsse, "denn hier können wir am Ende eine Förderung von 60 bis 70 Prozent abgreifen".

Roland Weigert sieht in all dem die Grundlage für eine nachhaltige und gute Haushaltspolitik. Doch wenn man schon die Straßen und Wege erfasse und die Daten kartografiere, "dann müsste man doch in der Konsequenz auch die Gebäude der Gemeinde erfassen, um auch dort zu sehen, ob es möglichen Sanierungsbedarf gebe". Hierbei sei auch die Betrachtung in einem Zehn-Jahres-Zyklus eine vernünftige Geschichte. "Und was Sie hier ansprechen ist der sogenannte digitale Zwilling", sagte Bauer von WipflerPlan, woraufhin Weigert antwortete: "Na dann haben wir doch schon unser Pilotprojekt."

Der digitale Zwilling ist, wie Bauer erklärte, ein virtuelles Abbild einer Kommune, mit dem auch Szenarien beispielsweise in Bezug auf Wetter, Verkehr, Bebauung oder auch Energienutzung simuliert werden können. "Und da könnten wir gleich mit dem Feuerwehrhaus starten", schlug Erwin Dittenhauser vor. Bürgermeister Lederer beauftragte daraufhin die Verwaltung damit, Infos zum Konzept des digitalen Zwillings einzuholen. Dabei dürfte er sich auch mit seinem Burgheimer Kollegen Michael Böhm in Verbindung setzen, denn für die Marktgemeinde gibt es einen digitalen Zwilling.