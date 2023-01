Feuerwehr Grasheim: Ehrenamtliche leisten Hunderte Einsatzstunden

Bei der Feuerwehr Grasheim summieren sich die Stunden des vergangenen Jahrs auf über 350. Ein Unwetter löste den zeitlich aufwendigsten Einsatz aus.

Siebenmal rückte die Feuerwehr Grasheim im vergangenen Jahr zu Einsätzen aus. Von Fehlalarm über technische Hilfeleistung bis zu einem Zimmerbrand reichte das Spektrum, insgesamt leisteten 94 Aktive rund 133 Einsatzstunden. Den zeitlich aufwendigsten Einsatz löste ein Unwetter aus, die Keller zweier Gebäude mussten leer gepumpt werden, dabei unterstützte die Karlshulder Feuerwehr.

"Bei einem Haus war niemand zu Hause, daher schlugen wir nach Rücksprache mit der Polizei eine Scheibe ein, um den Keller leer pumpen zu können", berichtete Stadler. Ebenfalls mehr als zwei Stunden dauerte es, einen Zimmerbrand, ausgelöst durch einen neben einem Kamin stehenden Behälter, der in Brand geraten war, zu löschen. Anschließend sicherten die Feuerwehrkameraden die Brandstelle durch eine Überdruckbelüftung.

Bereits im März hatte auf der Schrobenhausener Straße verstreuter Kunstdünger die Feuerwehr auf den Plan gerufen, die Straße wurde mithilfe einer Kehrmaschine und eines Landwirts gereinigt. Unterstützend ausgerückt waren die Grasheimer Feuerwehrkameraden beim Brand eines Quads, den die Karlshulder Feuerwehr löschte, einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Untermaxfeld und einer Personenrettung, bei der ein Kind seinen Kopf in einem Geländer in Ludwigsmoos eingeklemmt hatte.

An Leistungsabzeichen nahmen fünf Gruppen teil, je zwei absolvierten Löscheinsatz und technische Hilfeleistung, einmal ging es um den sogenannten Krawattenschieber für altgediente Kameraden. Zusammen mit neun Monatsübungen und der Inspektionsübung summierten sich die geleisteten Übungsstunden auf 253,5, verteilt auf 169 Mann, insgesamt waren die Grasheimer also 387 Stunden ehrenamtlich im Dienst der Bürgersicherheit unterwegs. "Durchschnittlich waren pro Einsatz 14 Feuerwehrleute dabei", bilanzierte Stadler, "was in meinen Augen sehr gut ist, da so beide Fahrzeuge besetzt sind". An den Übungen nahmen im Schnitt 17 Mann teil, somit einer weniger als im Vorjahr. Schulungen zur Sicherung von Arbeitsstätten oder Ölspurbeseitigung, Ferienprogramm und ein Besuch der Drittklässler der Maurus-Gerle-Schule im Feuerwehrhaus standen ebenfalls im Kalender der 49 Aktiven.

Neues Feuerwehrauto für Feuerwehr Grasheim wird 2024 geliefert

Auf sich warten lässt das neue Feuerwehrauto. Das TSF-L wurde zwar bestellt, wird aber voraussichtlich erst im Oktober oder November 2024 geliefert werden. Stadlers Dank galt der neben den eigenen Kameraden und Vorstandsmitgliedern und der Kreisbrandinspektion auch der Gemeinde Karlshuld. Die war mit zweitem Bürgermeister Werner Hecht vertreten, der sich für das wichtige Engagement der Ehrenamtlichen bedankte. Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier ehrte Dieter Gottschall für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst und Stefan Schnell für 25 Jahre.

Den Bericht über die geselligen Veranstaltungen übernahm Schriftführer Manuel Ziegler. Neben acht runden Geburtstagen, einer Goldhochzeit und der kirchlichen Hochzeit des Vorsitzenden Alexander Birgmann und seiner Frau Anna hatte es auch zwei Trauerfälle im Verein gegeben. Die Fahnenträger waren zudem zu Volksfestgottesdienst, Volkstrauertag und Fronleichnamsprozession ausgerückt. Der Maibaum wurde nach zweijähriger Pause gemeinsam mit der Schützenkameradschaft Immergrün Grasheim aufgestellt, gestiftet wurde er von Robert und Anita Kreitmeier sowie Thomas und Andrea Walter.

An der 150-Jahr-Feier der Feuerwehr Reichertshofen nahmen die Grasheimer ebenso teil wie am Spatenstich des neuen Feuerwehrhauses der Feuerwehr Karlshuld, richteten wieder ihr traditionelles Grillfest am Himmelfahrtstag und den Jahresabschlussratsch aus, diesmal mit Laternenwanderung für die Kinder. Das Oktoberfest feierten sie erstmals unter neuem Namen als "Herbstrauschen". Gut besucht sei das Feuerwehr- Ausbilderessen des Landkreises Neuburg Schrobenhausen gewesen, das die Grasheimer im Oktober ausgerichtet hatten, berichtete Ziegler. Als Beisitzer in den Vorstand nachgewählt wurde Florian Schnell.