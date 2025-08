Firmung in der Pfarreiengemeinschaft Karlshuld, Weichering, Lichtenau

Icon vergrößern Firmgruppe II Foto: Karina Rauscher Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Firmgruppe II Foto: Karina Rauscher

In zwei feierlichen Gottesdiensten empfingen die Firmlinge von Hw Emmeram Kränkl, em. Abt von St. Stephan in Augsburg das Sakrament der Heiligen Firmung. Zum Thema „one fire“ bereiteten sich die Firmbewerberinnen und Firmbewerber mit verschiedenen sozialen Projekten, Gruppenstunden und mit Hilfe einer Firmapp vom Bonifatiuswerk auf die Firmung vor. Bei einem Dankgottesdienst wurden die Firmurkunden verteilt und ein Baum als Erinnerung an die Firmung gepflanzt.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!