Fitnessstudio-Chef übernimmt Vereinsvorsitz in Karlshuld

Hans-Peter Dittenhauser ist der neue Vorsitzende des Karlshulder Vereins „Gesundes Karlshuld“. Seine Kandidatur wurde erst bei der Versammlung bekannt.

Direkt spannend waren die Neuwahlen für den Vorstand des Vereins Gesundes Karlshuld. Vorsitzende Nadine Franke-Strauß bekam mit dem bisherigen Beisitzer Hans-Peter Dittenhauser einen Gegenkandidaten aus der Versammlung heraus. „Das Amt passt zu mir und meinem Fitnessstudio“, stellte er sich vor. Nachdem er mit neun zu sechs Stimmen zum neuen Vorsitzenden gewählt worden war, versprach er frischen Wind im Verein, um den er sich bemühen werde. „Für mich ist das etwas ganz Besonderes, eine echte Wahl um einen Vereinsvorsitz zu haben, normalerweise muss man die Leute hinbetteln“, merkte Wahlleiter Michael Lederer an, „daher haben wir keinen Verlierer, sondern zwei Gewinner, einen ersten und einen zweiten Sieger“.

Karlshulds Bürgermeister würdigte Franke-Strauß’ Entscheidung, weiterhin im Vorstand mitzuarbeiten. Sie tauschte sozusagen mit Dittenhauser die Position und wird als Beisitzerin weiter mitarbeiten.

Viel zu tun gab es für die bisherige Vorsitzende, die den Verein nur während der beiden Corona-Jahre führte, und ihr Team aufgrund der Pandemie nicht. Darauf wollte sie in ihrem Rückblick auch gar nicht mehr groß eingehen, erwähnte nur die im Jahr 2020 ausgefallenen Termine und ihren zunächst optimistischen Start ins Jahr 2021, als sie bereits mit der Druckerei einen Veranstaltungsflyer besprochen hatte. Am Ende fanden lediglich Online-Sitzungen des Vorstands statt. Mit Augenzwinkern und einigen humorvollen Bildern und Sprüchen versuchte sie, Aufbruchsstimmung zu verbreiten. Am Ende ihres Vortrags rief sie dazu auf, neue Wege zu gehen und Brücken zu bauen.

Neues entwickeln, aber Altbewährtes auch beizubehalten, sei ihr wichtig. „Ich finde, das Gesunde Karlshuld braucht ein Zuhause, wo man sich besprechen kann“, schlug sie vor. Kassier Yvonne Hümmer hat bereits bei Gartenbauverein und Trachtenverein wegen deren Vereinsheim, des Theresienbaus, angefragt. Die Antwort steht jedoch noch aus, während Franke-Strauß die Zusage des Kirchenvorstands der Christuskirche für das evangelische Gemeindehaus hat, wo auch die Jahresversammlung stattfand. Ansonsten, betonte Dittenhauser, stünden seine Räume wie bisher selbstverständlich weiter zur Verfügung.

Hümmer legte einen ausgesprochen positiven Kassenbericht vor. Da keine Veranstaltungen stattfanden, blieb der Zuschuss der Gemeinde Karlshuld auf dem Konto, weshalb sie heuer und auch im kommenden Jahr darauf verzichtet, den Zuschuss von 5000 Euro abzurufen. Was bei Lederer natürlich sehr gut ankam. Er betonte, gerade in diesen kostenintensiven Zeiten sei es wichtig, dass mit Geld sorgsam umgegangen werde und es nicht nur abgerufen werde, damit es auf dem Konto liegt. 2024 werde sich der Gemeinderat sicherlich einem erneuten Antrag nicht verschließen, denn „was könne es Wichtigeres geben, als etwas für die Gesundheit zu tun“.

Neben dem neuen Jahresprogramm hat sich der Vorstand eine Umfrage unter allen Bürgern vorgenommen, wovon sich das Team neue Ideen verspricht. Das Ziel ist, sich mit dem Kurs- und Vortragsangebot mehr an den Bedürfnissen der Karlshulder zu orientieren, wie die wiedergewählte Beisitzerin Christiane Wander erläuterte. Zukunftsweisend forderte sie, die Jugend ins Boot zu holen beziehungsweise ihr zielgruppenspezifische Angebote zu machen. Franke-Strauß zeigte dazu in ihrer Präsentation eine Grafik zur Altersstruktur in der Moosgemeinde, der laut Lederer eine stärkere Alterung vorher gesagt wird als dem bayerischen Durchschnitt. Aktuell sind jedoch nicht die Senioren in der Mehrzahl, sondern die 30 bis 49-Jährigen führen mit einem Anteil von 27 Prozent die Statistik an, gefolgt von den 50- bis 64-Jährigen mit 24 Prozent.

Am 25. Oktober wird sich das Team erstmals treffen. Kursanmeldungen sollen weiter direkt über die Kursleiter laufen. Das sei höchst effektiv und arbeitssparend für den Verein, meinte Rita Schmidt, die das Gesunde Karlshuld 15 Jahre lang geführt hatte. Positiv aufgenommen wurde dagegen die Idee, sich mehr zu vernetzen, beispielsweise mit der Nachbarschaftshilfe, für die Johanna Knöferl und Bianca Glöckl warben.