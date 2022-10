Karlshuld

18:00 Uhr

Freude über neue Mitglieder: 45 Neuzugänge bei der Jungen Union

Plus Der Karlshulder Ortsverband der Jungen Union freut sich über neue Mitglieder. Gerade bei der weiblichen Beteiligung soll aber eine Steigerung erzielt werden.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Noch eine Schippe draufgelegt hat der Ortsverband der Jungen Union (JU) Karlshuld, der bereits zuvor der größte JU-Ortsverband in Bayern war. 45 Neumitglieder kamen heuer hinzu, „mehr als mancher CSU-Ortsverband in Bayern insgesamt Mitglieder hat“, merkte JU-Ortsvorsitzender Daniel Hammer in der Jahresversammlung launig an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen