Fünf Brände und eine Tierrettung: Das Jahr 2022 für die Feuerwehr Karlshuld

Die Feuerwehr Karlshuld hatte 2022 einiges zu tun. Ein Großbrand blieb zum Glück aus – dafür gab es einen kuriosen Einsatz vor einem Supermarkt.

Insgesamt 36 Mal sind die 64 Aktiven der Feuerwehr Karlshuld im Jahr 2022 zu Einsätzen ausgerückt, dabei fielen 788 Einsatzstunden an. "Zum Glück blieben wir von Großbränden verschont“, schickte Kommandant Sven Scherm seinem Bericht auf der Jahreshauptversammlung voraus. Sieben Brandeinsätze gab es dennoch, und zwar zwei Wohnhausbrände, ein brennendes Auto, ein Grünstreifen und ein Hackschnitzelhaufen sowie zwei Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen. Der Pkw-Brand führte zum einzigen ABC-Einsatz des Jahres.