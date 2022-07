Karlshuld

vor 35 Min.

Fünf Tage Ausnahmezustand: Das Volksfest in Karlshuld lief (fast) wie vor Corona

Die Krüge hoch: Die Stimmung am Samstagabend war über Stunden auf dem Siedepunkt, ein Leichtes für die Band, zwischendurch mal anstoßen zu lassen – die überwiegend jungen Partygäste gingen gerne mit.

Plus Nach langer Pause knüpfte das Karlshulder Volksfest nahtlos an Vor-Corona-Zeiten an. Die Beteiligten sind rundum zufrieden. Welche kleinen Trends sich abgezeichnet haben.

Von Andrea Hammerl

Das Karlshulder Volksfest knüpfte nahtlos an frühere Wiesen der Vor-Corona-Zeit an. Fünf Tage lang, von Mittwochabend bis Sonntagnachmittag, herrschte Ausnahmezustand mitten im Donaumoos – im positiven Sinne. Ob Schausteller, Bürgermeister, Festwirtin oder Polizei – das Fazit fiel rundum positiv aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .