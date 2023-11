Karlshuld

Gäste schmeicheln dem Geburtstagskind: So feiert Rita Schmidt ihren 60.

Plus Stellvertretende Landrätin Rita Schmidt feiert ihren 60. Geburtstag mit politischen Weggefährten in Karlshuld. Sie blickt auf ihren Werdegang und erhält viele Komplimente.

Von Andrea Hammerl

Kein großer Bahnhof, nur eine kleine Feier am Vormittag mit politischen Weggefährten, gemütlich zu Hause – so feierte stellvertretende Landrätin des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen, Rita Schmidt, am Samstag ihren 60. Geburtstag. Den Nachmittag wollte die Jubilarin im kleinen Kreis der Familie verbringen. So war es geplant und lief dann doch etwas anders.

„Es ging den ganzen Tag so weiter“, erzählt sie fröhlich, „immer wieder kamen Gratulanten“. Neben Nachbarn und Freunden kam die Frauen-Union am frühen Nachmittag und mit Ansage. „Unsere Frauen bringen die andere Hälfte vom Geschenk“, hatte der Schrobenhausener CSU-Ortsvorsitzende Andy Vogel schon am Vormittag angekündigt. Auf dem Geburtstagstisch standen schließlich jede Menge Blumen, ein Kraft-Buddha für den Garten, Wein, Pralinen und Kaffee, letzterer in spezieller Röstung vom Bundestagsabgeordneten Reinhard Brandl.

