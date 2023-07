Karlshuld

23.07.2023

"Ganz weit vorne im Landkreis": Maurus-Gerle-Schule verabschiedet Absolventen

Die Besten des Jahrgangs 2023 an der Maurus-Gerle-Schule in Karlshuld wurden für ihre Leistungen geehrt.

Plus Mit einer bunten Feier verabschiedet die Maurus-Gerle-Schule in Karlshuld ihre Absolventen, die erfolgreich Quali und Mittlere Reife erreichten.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Deutlich überdurchschnittlich haben die Absolventen der Maurus-Gerle-Schule Karlshuld beim Qualifizierenden Mittelschulabschluss (Quali) abgeschnitten. Von 21 Schülern der Klasse 9a nahmen 20 teil und 80 Prozent von ihnen erreichten den Quali. Damit läge die Karlshulder Mittelschule ganz weit vorne im Landkreis, betonte Konrektor und Klassleiter Lars Springwald. Externe Teilnehmer mitgezählt, die aus dem M-Zweig oder von Realschulen und Gymnasien des Kreises kamen, lag die Erfolgsquote sogar bei 89 Prozent.

Ihren Schulabschluss feierten die Mittelschüler gemeinsam mit den 23 Absolventen der Klasse 10M, die nun die Mittlere Reife in der Tasche haben. Zum Auftakt wünschten die Ortspfarrer Paul Igbo und Johannes Späth gemeinsam mit den Religionslehrerinnen Stephanie Bechtold und Stefanie Hälbig den Schülern, „dass euer Akku durch Lachen immer wieder aufgeladen wird, um das Leben leichter zu machen“. Ihre Besinnung hatten sie unter das Motto „If we just smile“ gestellt. Lachen sei ein Geschenk Gottes, betonte Pfarrer Igbo.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen