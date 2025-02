Gebrauchtes für Kinder zum kleinen Preis

Am Samstag, 22. Februar, veranstaltet das Kindergottesdienstteam der evangelischen Kirchgemeinde Karlshuld von 13.30 bis 15 Uhr einen Second-Hand-Basar im evangelischen Gemeindehaus in Karlshuld, Augsburger Straße 27. Für Schwangere mit Mutterpass und einer Begleitperson ist bereits eine Stunde früher Einlass. Im Angebot stehen Kinderbekleidung für Frühjahr und Sommer bis Gr. 176, Umstandsmode, Kinderwägen, Autositze, Kinderfahrzeuge, Spielsachen, Bücher und vieles mehr. Wer etwas verkaufen möchte, bekommt ab 26. Januar eine Verkäufernummer unter den Telefonnummern 0160/5822320 (nur WhatsApp) oder 08454/9159456. Alle Informationen zum Verkauf gibt es unter www.donaumoos-evangelisch.de. Dort gibt es auch Listen und Etiketten zum Ausdrucken. Zehn Prozent vom Verkaufserlös gehen an das Kigo-Team für die Ausgestaltung des jährlichen Kinderbibeltags. Während des Basars gibt es Kuchen zum Mitnehmen. Ein großer Spielplatz für die Kinder ist ebenfalls vorhanden. (AZ)