Karlshuld

19:30 Uhr

Gefühlvolle bis rockige Klänge für den guten Zweck in Karlshuld

Zum Dank eine Rose: Die Akteure des KLJB-Benefizkonzerts in Karlshuld begeisterten knapp 100 Zuhörer in der Karlshulder Pfarrkirche St. Ludwig mit ihrem Konzert.

Plus Bei zwei Benefizkonzerten der Katholischen Landjugendbewegung im Landkreis kommen über 1000 Euro für Hilfsprojekte in Brasilien zusammen. In Karlshuld begeistern lokale Künstler.

Von Andrea Hammerl

Gleich zwei Benefizkonzerte hat das Vorstandsteam der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Neuburg-Schrobenhausen heuer im Rahmen der Rosenaktion organisiert. Nach der Stadtpfarrkirche St. Jakob in Schrobenhausen war nun die Pfarrkirche St. Ludwig Karlshuld Schauplatz eines gefühlvollen Konzerts mit elf Liedern, die tief berührten. Auf die Lokalmatadore, den Kinderchor Ludwigsterne, mussten die rund 100 Konzertbesucher krankheitsbedingt verzichten. Dafür zeigten sich das Duo Manu & Resi, die Weicheringer Sängerin Julia Roth und der ebenfalls in Weichering beheimatete Chor Quer Beet unter Leitung von Sabine Moosheimer stimmlich bestens disponiert.

