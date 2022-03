Immergrün-Schützen Grasheim zeigen wieder Präsenz

Der Grasheimer Verein organisiert einen Schnuppertag, einen Kinderflohmarkt und eine Spendenaktion.

In den vergangenen Monaten war es auch für den Schützenverein Immergrün Grasheim schwierig, Nachwuchs zu gewinnen und den Schießsport mit all seinen Facetten zu zeigen. Doch vor Kurzem hat die Schützenkameradschaft einen Schnuppertag organisiert, zu dem rund 40 Kinder kamen.

An diesem Tag hatten sowohl interessierte Kinder als auch deren Eltern ausreichend Gelegenheit, die verschiedenen Schießsportarten wie Lichtgewehr, Lichtpistole und Bogenschießen auszuprobieren. Ebenfalls eine Attraktion war das Blasrohr und der Dartsport. Die Veranstaltung wurde sowohl von Vereinsmitgliedern als auch von einem Trainer des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) geleitet. Auch für reichlich Verpflegung in Form von belegten Semmeln und Muffins war gesorgt.

Die Vereinsverantwortlichen der Immergrün-Schützen organisierten auch einen Flohmarkt mit Kinderartikeln. Foto: Anna Dittenhauser

Tags darauf waren dann die Eltern an der Reihe. Für sie hatte der Verein einen Kinderflohmarkt im Schützenheim organisiert, bei dem Kinderbekleidung, Babyausstattung, Umstandsmode und Spielzeug erworben werden konnten. Rund 125 Eltern und Kinder konnten für den Kinderflohmarkt begeistert werden. Gleichzeitig wurden Hygieneartikel, Medikamente, haltbare Lebensmittel, Bücher und Spielzeug für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Die Sach- und Geldspenden übergibt der Schützenverein an bereits bestehende Hilfsprojekte. (nr)