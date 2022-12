Unfall in Grasheim: Fahrzeug kollidiert mit Hecke

In Grasheim kommt ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidiert auf einer Länge von zehn Metern mit einer Hecke. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Weihnachtsfeiertag teilte ein Grundstückseigentümer aus Karlshuld mit, dass der Heckenbewuchs zu seinem Grundstück in der Augsburger Straße in Grasheim von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt wurde. Das von der Fahrbahn abgekommene Fahrzeug beschädigte die Hecke laut Polizei auf eine Länge von zehn Metern. Der entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Die Tat hat sich zwischen 16. Dezember, 12 Uhr, und 20. Dezember, 12 Uhr, ereignet. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile kann die Fahrzeugsuche durch die Polizei eingegrenzt werden. Es wird um Mitteilung etwaiger Zeugen bei der Polizei Neuburg unter Telefon 08431/67110 gebeten. (AZ)