Großer Andrang bei der BRK-Impfaktion in Karlshuld

Plus Am Wochenende eröffnet das BRK ihre Impftour durch die Gemeinden im Donaumoos. Das Interesse ist enorm, allerdings müssen die Menschen Geduld mitbringen.

Wer sich am Wochenende in Karlshuld die Booster-Spritze holen wollte, musste Geduld mitbringen. Das BRK war mit neun Mitarbeitern und Ehrenamtlichen für die Logistik zuständig, zwei Ärzte, Dana Sedaghat und Eduardo Gonzales, entschieden gemeinsam mit den Impfwilligen, welchen Impfstoff – vorwiegend Moderna, zum Teil auf Wunsch auch Biontech – sie bekamen. Eine Impfung ohne vorherige Anmeldung und Terminvereinbarung war der Hauptgrund für Impfwillige aus dem ganzen Umland, etwa aus Neuburg, Ingolstadt, Pöttmes, Königsmoos, Karlskron und Oberhausen, nach Karlshuld zu kommen.