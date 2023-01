Karlshuld

10:15 Uhr

Gutes Smiley, böses Smiley: Tempo-Tafel in Karlshuld soll Raser stoppen

Mit solchen Tafeln will auch Karlshuld erreichen, dass Autofahrer an den Ortseingängen vom Gas gehen.

Plus Seit ein paar Tagen steht am Oberen Kanal eine mobile Geschwindigkeitsanlage. Wo sie noch aufgestellt wird und welche Daten sie erfasst.

Wer in den vergangenen Tagen den Oberen Kanal in Karlshuld entlanggefahren ist, dem oder der dürfte vielleicht etwas aufgefallen sein. "Keine Angst, es ist kein Blitzer, sondern eine mobile Geschwindigkeitsanlage", löste Bürgermeister Michael Lederer am Montagabend in der Sitzung des Gemeinderats das Rätsel auf. Die Anlage, die dem Autofahrer via Smiley signalisiert, ob er oder sie zu schnell unterwegs ist, wurde in der zweiten Januar-Woche auf Höhe der Hausnummer 104 aufgestellt und soll den Verkehr, der durch die Donaumoosgemeinde fließt, messen.

