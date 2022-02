Karlshuld:

vor 34 Min.

Haushalt verabschiedet: Dafür gibt Karlshuld Millionen aus

Plus Geschlossen verabschiedet der Gemeinderat einen 18 Millionen Euro umfassenden Etat für das Jahr 2022. Das liegt vor allem an den massiven baulichen Investitionen, die anstehen.

Von Katrin Kretzmann

„Wir haben einiges vor der Brust“, sagte Karlshulds Bürgermeister Michael Lederer (FW) am Montagabend in der Gemeinderatssitzung – und leitete damit den wichtigsten Punkt auf der Tagesordnung ein: der Haushalt für das Jahr 2022. Einstimmig verabschiedete das Gremium einen 18,2 Millionen Euro umfassenden Etat. „Das ist ein neuer Rekord“, sagte Lederer. Das liegt vor allem an den zahlreichen Investitionen, die die Donaumoosgemeinde auf der Agenda hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen