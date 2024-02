Karlshuld

07:00 Uhr

Herzlichen Glückwunsch: Rudolf Lichtblau feiert 90. Geburtstag

Plus Der Karlshulder arbeitete zuletzt als Maler am Landratsamt und brachte sein Arbeitsgerät jeden Tag auf dem Fahrrad mit nach Neuburg.

Von Andrea Hammerl

Seinen 90. Geburtstag feiert am Donnerstag Rudolf Lichtblau aus Karlshuld. Der Nachname ist ungewöhnlich im Moos, sprachgeschichtlich ist er wohl auf einen Vorfahren mit auffallend hellblauen Augen zurückzuführen. Blaue Augen hat der seit fünf Jahren verwitwete Jubilar heute noch, und vielleicht waren sie vor mehr als 70 Jahren mit ein Grund, warum sich eine junge Karlshulderin in ihn verliebte und Rudolf Lichtblau im Moos endgültig sesshaft wurde.

Ursprünglich stammte seine Familie aus dem Sudetenland, wo er am 1. Februar 1934 in Bärn als jüngstes von fünf Kindern geboren wurde. Als er zwölf Jahre alt war, wurde die Familie nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Tschechoslowakei zwangsausgesiedelt. Es verschlug sie an den Oberen Kanal in Karlshuld, und hier lernte der fesche junge Mann im Alter von 18 Jahren seine spätere Frau Marianne Öxler kennen, heiratete sie vier Jahre später und baute sich eine Existenz auf.

