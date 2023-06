Karlshuld

Horrende Stromkosten: Abwassergebühr in Karlshuld wird teurer

Plus Die Karlshulder müssen künftig mehr für ihr Abwasser bezahlen, der Gemeinderat hat eine Erhöhung der Gebühr beschlossen. Hintergrund sind die gestiegenen Energiepreise.

Von Katrin Kretzmann

Mit knapp 26 Millionen Euro hat der Karlshulder Gemeinderat in seiner Sitzung Ende März einen Rekordhaushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Anstehende Baumaßnahmen schmälern das Konto der Donaumoosgemeinde dabei am meisten. "Extrem umfangreich", wie Kämmerer Max Seitle damals sagte, werden die Erweiterung der Kläranlage, die gemeinsam mit Königsmoos über die Bühne geht, sowie die Maßnahmen im Bereich der Abwasserentsorgung. Und Letzteres war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung, denn: Es wird teurer.

"Ja, es ist wirklich ein unschöner Tagesordnungspunkt", sagte Bürgermeister Michael Lederer am Montagabend im Rathaus. Bereits im April hatte das Gremium beschlossen, die Abwassergebühr für die Jahre 2023 bis einschließlich 2026 neu zu kalkulieren. Der Grund dafür sind die extrem gestiegene Stromkosten, wie der Rathauschef berichtete. "Wir haben hier knapp eine Million Euro mehr an Kosten in den vier Jahren, das ist wirklich Wahnsinn." Es gelte zwar die Deckelung des Strompreises durch den Bund, "dennoch zahlen wir fast das Doppelte, als wir bisher geleistet haben".

