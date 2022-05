Im Juli soll wieder eine Rosenkönigin gekrönt werden

Plus Das Vereinsleben der Gartenfreunde Karlshuld nimmt wieder Fahrt auf. Was dieses Jahr geboten ist.

Aufbruchsstimmung verbreitete Vorsitzende Angelika Traber auf der Mitgliederversammlung der Gartenfreunde Karlshuld. „Alles neu macht der Mai“ – unter dem Motto sei der Saal dekoriert worden, im Garten gehe die Arbeit im Mai richtig los und auch das Vereinsleben solle nun wieder in Schwung kommen, wozu neben Arbeit natürlich auch Geselligkeit gehöre.