In Karlshuld entsteht ein Naturparadies für seltene Vögel

An der Ach bei Karlshuld sollen sich Watvögel wohlfühlen. Eine entsprechende Fläche wurde von einem Kiesunternehmen gestaltet.

Die Abbauflächen für Donaumoos-Kies sind schon während des Abbaus sehr attraktiv für Mensch und Tier. Die Kiesweiher dienen im Sommer der Abkühlung oder laden bei Wind zum Kitesurfen ein. Aber nicht nur Menschen, sondern auch Tiere lieben diese Gewässer.

Am Schimmerweiher bei Karlshuld gibt es mehr als 100 verschiedene Vogelarten

So wurden auf dem sogenannten Schimmerweiher bei Karlshuld bisher über 100 Vogelarten dokumentiert. Allein die Kiesinsel in der Mitte zieht regelmäßig die Flussseeschwalbe als Brutvogel an. Auch die im Zusammenhang mit diesen Abbauvorhaben entstandenen Ausgleichsflächen sind für viele weniger bekannte Tiere interessant. Immer wieder rasten seltene und bedrohte Tiere an den Weihern und nutzen diese auf ihrem Frühjahrs- oder Herbstzug nicht nur zur Nahrungssuche, sondern vielmehr auch als Rast- und Schlafplatz.

An der Ach bei Karlshuld wurde eine Ausgleichsfläche optimiert

Solch eine Ausgleichsfläche hat jetzt das Kiesunternehmen Schimmer an der Ach bei Karlshuld in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde optimiert, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts Neuburg-Schrobenhausen. Per Planierraupe konnten die steilen Uferkanten gebrochen und damit seicht ausgezogen werden. Dadurch entstanden stocherfähige Nahrungsflächen für Watvögel (Limikolen). Auf solchen Flächen können die Vögel mit ihren langen Beinen und Schnäbeln nach Würmern, Schnecken und anderen Wirbellosen suchen.

Aber nicht nur als Nahrungsfläche sind die Stellen attraktiv, sondern auch als Schlaf- und Rastplätze, da durch den wechselnden Wasserstand die Flächen eher unattraktiv und deshalb frei von Fuchs und anderen Feinden sind. Die angelegten Mulden und unregelmäßigen Vertiefungen sind wiederum für Amphibien wie die Kreuzkröte interessant. Sie gilt als Pionierart und ist auf solche kurzzeitig wasserführenden Pfützen angewiesen. Wenn die Tiere für sechs Wochen ein fischfreies Gewässer finden, dann reicht ihnen das, um ihren Nachwuchs groß zu bekommen. Von der durchgeführten Maßnahme profitieren hier im neuen Jahr gleich mehrere Arten.

Wer mehr über das Thema erfahren möchte, der kann sich Jan Tenner von der Unteren Naturschutzbehörde wenden. Er ist erreichbar unter der Nummer 08431/57-447 oder per Mail an jan.tenner@neuburg-schrobenhausen.de wenden. (AZ)

