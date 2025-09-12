Junge Union Karlshuld tritt mit eigener Liste zu Kommunalwahlen an

Es ist eine Premiere: Wenn am 8. März 2026 in den bayerischen Gemeinden die nächsten Gemeinde- und Stadträte gewählt werden, will die Junge Union (JU) Karlshuld erstmals mit einer eigenen Liste in den Karlshulder Gemeinderat einziehen. Ermöglicht wird das durch die bestehende bayerische Kommunalwahlgesetzgebung. Für diesen Schritt der eigenen Liste hatten sich im Vorfeld sowohl die Mitgliederversammlung als auch die Vorstandschaft des JU-Ortsverbands ausgesprochen.

Der aus Karlshuld stammende JU-Kreisvorsitzende Moritz Knöferl ist überzeugt von eben diesem Schritt seines JU-Ortsverbands: „Die JU Karlshuld steht für Zusammenhalt und Zukunft. Wir wollen gemeinsam unsere Heimat voranbringen. Das haben wir in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Aktionen gezeigt. Wir haben weiter viele Ideen, wie Karlshuld gemeinsam mit Gemeinderat, Bürgermeister und der Bevölkerung gestaltet werden kann. Unsere Liste ist der nächste Schritt.“

Die Junge Union Karlshuld hat rund 190 Mitglieder

Der Vorsitzende Dennis Klamper begründet den Schritt wie folgt: „Als JU Karlshuld sind wir mit rund 190 Mitgliedern die größte politische Organisation in Karlshuld. Seit Jahren engagieren wir uns bereits für das gemeindliche Leben in Karlshuld. Nun wollen wir uns auch auf Ebene des Gemeinderats einbringen. Besonders wollen wir uns für Karlshuld als Wohn- und Wirtschaftsstandort einsetzen.“ Sein Stellvertreter Carl Luis Schmidt ergänzt: „Unsere Liste steht für die Eigenständigkeit, die wir uns als JU in den letzten Jahren erarbeitet haben.“

Hinsichtlich der Erstellung der Liste führt Florian Schnell aus: „Unser Ziel ist es, mit einer vollen Liste, also mit 20 jungen Kandidatinnen und Kandidaten anzutreten. Wir fühlen uns bereit und freuen uns auf die kommende Zeit.“ Emily Appel stellt die Einzigartigkeit der Liste dar: „Wir wollen durch unsere Ausrichtung auf Zukunftsthemen sowohl jungen Menschen eine unmittelbare Stimme geben als auch zugleich generationenübergreifend Politik machen. Jeder darf sich mit seinen Anliegen gerne an uns wenden.“ Die JU Liste stehe nicht nur für junge, sondern auch für „zukunftsfähige Inhalte“, wie Moritz Knöferl ausführt: „Wir wollen uns – wie unser bereits bestehendes Wahlprogramm zeigt – etwa für eine gute ärztliche Versorgung, eine Neuaufstellung der Jugendarbeit und ausreichenden Wohnraum für junge Karlshulder einsetzen.“ (AZ)