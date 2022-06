Karlshuld

vor 49 Min.

Karlshuld: Dort herrscht Alkoholverbot während des Volksfests

Nächsten Mittwoch heißt es wieder "O'zapft is" in Karlshuld, denn das Donaumoos-Volksfest startet in seine 51. Auflage.

Plus Nach zwei Jahren Corona-Pause startet nächste Woche in Karlshuld wieder das Donaumoos-Volksfest. Um Alkoholexzesse zu vermeiden, hat der Gemeinderat einen Beschluss gefasst.

Von Katrin Kretzmann

Nächste Woche heißt es in Karlshuld wieder „O’zapft is“, denn am Mittwoch, 29. Juni, startet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das Donaumoos-Volksfest. Der Genuss eines kühlen Bieres gehört zu einer solchen Traditionsveranstaltung natürlich dazu – allerdings nur im Zelt und auf dem Festgelände. Im Umgriff des Platzes herrscht während des gesamten Volksfests ein Alkoholverbot. Das hat der Karlshulder Gemeinderat am Montagabend einstimmig beschlossen.

