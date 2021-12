Karlshuld

Karlshuld: Gemeinderat beschenkt Klinikpersonal

Zeichen der Dankbarkeit: Karlshulds Bürgermeister Michael Lederer (Mitte) übergab zusammen mit den beiden Fraktionssprecherinnen Rita Schmid (l.) und Bianca Glöckl (r.) jeweils ein Kuvert an Ann-Kathrin Schmidt und an Holger Koch.

Plus Als Zeichen des Dankes im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat der Karlshulder Gemeinderat die beiden Krankenhäuser im Landkreis beschenkt. Wohin die 1500 Euro fließen sollen.

Von Katrin Kretzmann

Die Corona-Pandemie bringt besonders das Pflegepersonal in den Krankenhäusern an ihr Limit. Als Zeichen des Dankes für das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landkreis derzeit leisten, spendet der Karlshulder Gemeinderat insgesamt 1500 Euro an die KJF Klinik St. Elisabeth in Neuburg sowie an das Schrobenhausener Kreiskrankenhaus. Das Geld soll als Weihnachtsspende in beiden Häusern ausschließlich dem Personal zukommen.

