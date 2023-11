Karlshuld gibt final grünes Licht für den Weihnachtsmarkt

Der Kulturverein Karlshuld plant einen Weihnachtsmarkt rund um das ehemalige Moorversuchsgut. Nun gab es den finalen Segen der Gemeinde - und finanzielle Unterstützung.

Es gibt ihn erst seit Kurzem, doch der frisch gegründete Kulturverein Karlshuld hat so einiges vor, unter anderem noch in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt im Herzen der Donaumoosgemeinde. Geplant wird schon fleißig und am zweiten Adventswochenende, von 8. bis 10. Dezember, soll auf dem Areal des ehemaligen Moorversuchsguts der Budenzauber einziehen. Nun gab es auch den finalen Segen des Gemeinderats.

Der Kulturverein hat ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Tanz, Chor- und Instrumentalmusik, Schattentheater, lebender Krippe und Krippenspiel geplant. Für den Markt haben sich rund 25 Aussteller angemeldet, die am Freitag und Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 15 bis 20 Uhr zum Flanieren und Verweilen einladen.

Weihnachtsmarkt auf dem ehemaligen Moorversuchsgut in Karlshuld

Von den ansässigen Familien, darunter Moorhof-Betreiberin und Kreisbäuerin Nadine Angermeier, gab es bereits grünes Licht für die Befahrung der Grundstücke. Nun hat auch die Gemeinde am Montag geschlossen zugestimmt, dass das Areal des ehemaligen Moorversuchsguts gegen eine Nutzungsgebühr von 100 Euro zuzüglich 500 Euro Kaution für den Markt genutzt werden darf. "Das ist wirklich eine tolle Geschichte für Karlshuld", betonte Bürgermeister Michael Lederer, begleitet von Zustimmung aus dem Gremium.

Neben der Nutzungsgenehmigung gab es noch eine weitere gute Nachricht für den Verein: eine Finanzspritze. So bat Vorsitzende Rosina Feigl mittels Schreiben die Gemeinde im Vorfeld um einen Zuschuss für die Vereinsgründung. Auch dieser wurde am Dienstag einstimmig gewährt, insgesamt 1000 Euro gibt es von der Kommune.

Gemeinderätin und Kulturvereins-Mitglied Bianca Glöckl bedankte sich für die finanzielle Unterstützung. "Wir können das Geld wirklich gut gebrauchen." Dieses werde vor allem in den Weihnachtsmarkt fließen. "Wir haben uns bewusst gegen Pavillons und für Hütten entschieden", sagte Glöckl. Diese seien natürlich teuer, "aber bringen einfach viel mehr vorweihnachtliche Atmosphäre".