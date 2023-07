Karlshuld

19:00 Uhr

Karlshuld lehnt Zuschuss für CO2-Klimabüro ab

Plus Königsmoos und Ehekirchen haben bereits Nein gesagt, nun gibt es auch aus Karlshuld eine Absage für ein Klimabüro der CO2-regio. Der Gemeinderat lehnt einen Zuschuss ab.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Sichtlich geknickt hat Jonas Galdirs am Montagabend das Karlshulder Rathaus verlassen. Wieder einmal hat der Geschäftsführer der CO 2 -regio eine Absage bekommen. Vergeblich warb er bei den Gemeinderäten um eine Anschubfinanzierung für die Leader-Machbarkeitsstudie, denn die Kommunalpolitiker hatten Zweifel.

Welche Klimaschutzmaßnahmen kann man vor Ort umsetzen? Und wie können sie sich am Ende selbst finanzieren? Mit diesen Fragen hat sich die von Leader geförderte Machbarkeitsstudie CO 2 -regio zwei Jahre lang auseinandergesetzt und ein praxistaugliches Modell entwickelt, mit dem Maßnahmen für den Moorschutz umgesetzt werden können - und zwar in Form von Treibhauszertifikaten. Das Ergebnis ist ein praxistaugliches Modell zur Umsetzung dieser Maßnahmen - in der Region konkret der Moorschutz - in Form von Treibhauszertifikaten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen